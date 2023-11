L' extra costo dei biglietti aerei forse è proprio colpa nostra

Leggi su panorama

(Di venerdì 17 novembre 2023) Per il trasporto aereo italiano la coperta è corta, la tempesta quasi perfetta, la cura peggiore della malattia. Perdonate le frasi fatte ma credo che mai come oggi ci troviamo a fare i conti con una serie di errori cominciata molti anni fa, quando ogni sforzo governativo in fatto di aviazione civile era volto a cercare di salvare Alitalia mentre a essere malato era tutto il settore. E anno dopo anno, mentre il numero dei vettori italiani diminuiva perché le compagnie italiane gettavano la spugna e quelle estere colonizzavano il Paese, trincerandosi dietro la scusa delle norme europee nessun governo ha mai pensato che servisse una riforma, o quantomeno un piano per il rilancio dell'aviazione commerciale. Se oggi si parla didei, la lamentela più comune in questo periodo è che i prezzi si stanno alzando giorno dopo giorno mentre si ...