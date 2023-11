L’Everton penalizzato di 10 punti in Premier per violazione del Fair play finanziario The Athletic

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 17 novembre 2023) Meno 10al. Questa è la sanzione che laLeague ha inflitto ai Toffees per aver violato Il. Più precisamente perdelle regole di redditività e sostenibilità della. Lo ha reso noto The: “Il club è stato deferito a una commissione indipendente a marzo per presunte violazioni relative alla stagione 2021-22 e il mese scorso si è svolta un’udienza.avrebbe potuto essere multato o ricevere restrizioni sui trasferimenti, ma laLeague ha ora confermato la penalità di una detrazione di, che vedrà la squadra di Sean Dyche scendere al 19° posto in classifica, a quattro, solo ...