Letizia Petris si sfoga contro Rosy Chin al Grande Fratello | “Ora sono sola”

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 17 novembre 2023)sta vivendo un momento particolarmente difficile all’interno della casa del. La giovane, infatti, sta vedendo crollare un po’ i suoi punti di riferimento. Durante la puntata di ieri delha preso le distanze dalla ragazza, ammettendo di essersi un po’ ricreduta sul suo conto dopo le dichiarazioni fatte dalla sua ex Nicole Conte. Questo, dunque, ha spinto le due a scontrarsi e, addirittura, a nominarsi. La situazione ha generato molto rammarico in, che ha deciso dirsi con Massimiliano Varrese. La frattura tra: ecco cosa è successo al GF Dopo la messa in ...