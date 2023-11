L' esercito di Israele negli ospedali a caccia di nascondigli di Hamas

Hamas diffonde il video di una soldata dell’Idf presa in ostaggio : “Morta in attacco di Israele”. L’esercito : “Uccisa durante la prigionia”

Vedo l'israeliano che, mentre combatte (e muore) per liberare Gaza da Hamas, crea ... Da non ebrea, non riesco a non amare. Vorrei che fossimo molti di più - non dico ad amarlo, ma ...

Haaretz: 'I negoziati sugli ostaggi in stallo'. L'esercito israeliano: 'L'operazione all'ospedale Shifa continua' Agenzia ANSA

L’esercito israeliano cerca i tunnel sotto al Shifa tra le evacuazioni impossibili: l'edificio non si può svuotare del tutto perché ospita anche feriti gravi ...Il cadavere scoperto dai soldati. L’infrastruttura era una base di Hamas. L’Onu chiede un’inchiesta internazionale sulle violazioni di guerra.