Leo Gassmann | Dammi un bacio Ja | testo e significato del nuovo singolo

Leggi su dilei

(Di venerdì 17 novembre 2023) Leoè tornato a regalarci la sua musica. Classe 1998 e con un cognome importantissimo da portare sulle spalle, il giovanissimo cantautore continua la sua carriera musicale dopo la vittoria nella categoria Nuove Proposte di Sanremo 2020 e la partecipazione al festival come big nel 2022.unJa è il suo: una canzone che parla d’amore, scelta come parte della colonna sonora della fiction Rai Un professore 2. “unJa”:della canzone di LeounJa, ildi Leo, arriva dopo nove mesi dalla sua apparizione a Sanremo che lo ha visto diciottesimo in classifica con ...