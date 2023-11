Legambiente presenta il Rapporto Comuni Rinnovabili Campania 2023

Leggi su zon

(Di venerdì 17 novembre 2023) Nel 2022 aumentano impianti da fonti: +21% rispetto al 2021 ma la potenza soltanto del 6% (sono stati installati 187 MW nel 2022), con un decremento della produzione del 5%. Il 51% della produzione di energia elettrica complessiva inarriva da fonti. Maggior contributo arriva dal compartimento eolico seguito da fotovoltaico.: “Questo è il momento per attuare la rivoluzione energetica. La “liberazione” delle, ine al Sud Italia, si traduce con l’apertura di centinaia di cantieri per la giusta transizione energetica”. Da un lato unacostituita da un grande fermento, fatto di amministrazioni pubbliche, imprese e territori che si muovono in tante direzioni diverse per realizzare impianti da ...