(Di venerdì 17 novembre 2023) Milano, 17 nov. (Adnkronos) - Idelcon numerose squadre stanno intervenendo per cercare unfinito nel. Sul posto la squadra nautica con personale per il soccorso acquatico squadre da terra,Drago e sommozzatori.

Una squadra sfiduciata, stanca e senza mordente, anche peggiore di quella chemalamente a ... In cinque partite dopo la sosta arrivano tre sconfitte (in casa cone Cittadella, in trasferta ...

Lecco: perse le tracce di un ragazzo nel lago, vigili fuoco lo cercano anche con elicottero La Gazzetta del Mezzogiorno

Ultimo'ora: Lecco: perse le tracce di un ragazzo nel lago, vigili fuoco ... La Svolta

All'alba, infatti, un mezzo pesante che procedeva in direzione Milano avrebbe urtato un pannello a messaggio variabile presente sul Terzo Ponte, nei pressi dell'uscita di Pescate, perdendo anche il ca ...i blucelesti parevano spacciati, ora invece volano con l'ex attaccante in panchina, capace di battere, da debuttante in B, Parma. Pisa e Palermo. Di questo passo, la salvezza è alla portata ...