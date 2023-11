Lecco | 12enne disperso nel golfo recuperato a 10 metri di profondità

Leggi su dayitalianews

(Di venerdì 17 novembre 2023) Pubblicato il 17 Novembre, 2023 Un ragazzino di 12 annineldidopo essere finito in acqua mentre si trovava su un pontile assieme ad altri giovani, è stato riportato a riva dopo lunghe ricerche da parte dei sommozzatori dei vigili del fuoco che lo hannoa una decina didi. A lanciare l’allarme sono stati i passanti. Rianimato sul posto dai soccorritori, il 12 enne è stato ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale diin condizioni disperate. Sono in corso le indagini per accertare il motivo che ha causato la caduta del ragazzino in acqua. In quel momento tra l’altro le condizioni del lago erano particolarmente critiche per le alte onde e le forti raffiche di vento.