Le vite sconosciute di chi ha allungato la longevità umana

(Di venerdì 17 novembre 2023) L’allungamento della vitaè stata la vera, grande rivoluzione degli ultimi due secoli. Come è potuta avvenire? Chi e che cosa l’ha resa possibile? Le risposte piú ovvie puntano il dito sui vaccini, sugli antibiotici che hanno debellato molte delle malattie infettive piú micidiali del passato. Ma quantehanno risparmiato altre invenzioni non legate alla medicina, come le cinture di sicurezza? Si calcola che il loro uso dimezzi le probabilità di decesso in un incidente. Se il cantante Rino Gaetano, quel 2 giugno del 1981, si fosse allacciato la cintura, forse sarebbe ancora tra noi, e anche Diana Spencer avrebbe avuto qualche chance in piú di uscire viva dal tunnel de l’Alma. E che dire del casco, per il quale – come racconto nel libro – dobbiamo dire grazie a Lawrence d’Arabia? O del frigorifero, o del latte pastorizzato? Molto spesso si è ...