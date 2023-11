La Corte Europea per i diritti'uomo sta invece esaminando il caso della famiglia Cavallotti. ... In sette anni, però, delle loro aziende sono rimaste le: sotto l'amministrazione giudiziaria ...

Le macerie dell'Unrwa, accusata di sostenere Hamas. “Falso, ma indagheremo” Il Foglio

Le macerie dei palazzi dopo i bombardamenti dell'artiglieria russa: video da Avdiïvka nel Donetsk RaiNews

Storia dell’agenzia Onu più controversa, ma che è anche l’unica a dare aiuto ai palestinesi a Gaza con un prezzo altissimo in termini di vite umane. Netanyahu voleva chiuderla, ma dall'Agenzia rispond ...Alcuni in barella, tra le macerie di Gaza, i pazienti lasciano l'ospedale evacuato per i combattimenti. La Mezzaluna rossa ha inviato un convoglio per aiutare civili e personale sanitario, ma non è ri ...