Le Iene | le anticipazioni di venerdì 17 novembre

(Di venerdì 17 novembre 2023) Le, ecco ledella nuova puntata,1717, eccezionalmente di, in prima serata su Italia 1, un nuovo appuntamento con “Le” condotto da Veronica Gentili e Max Angioni. Tra gli ospiti in studio: il cantante Omar Pedrini, che ha scelto di raccontarsi, attraverso un monologo, in seguito ai numerosi interventi cardiaci a cui è stato sottoposto, e Angelina Mango, una delle voci rivelazioni dell’anno, con il suo ultimo brano Che t’o dico a fa, certificato del triplo disco di platino. Tra i servizi della puntata: Leggi anche –> Giornata internazionale contro la violenza sulle donne: i documentari di arte.tv Roberta Rei racconta la storia di Sabrina, la ragazza italiana di origini bengalesi che ha avuto il coraggio ...

Le, ospiti eddi stasera: venerdì 17 novembre 2023 Venerdì 17 novembre 2023 dalle ore 21.17 va in onda una nuova puntata de LeShow , il programma cult ideato da Davide ...

Le Iene, anticipazioni del 17 novembre: ospite Angelina Mango Mediaset Infinity

Le Iene in onda stasera: perché la Gentili slitta al venerdì e tutte le anticipazioni Libero Magazine

Cosa vedere stasera in tv Una serata di sport, con la nazionale azzurra in campo contro la Macedonia per qualificarsi agli Euro 2024, ma anche ricca di film e programmi di approfondimento ...Nella prossima entusiasmante puntata di Terra amara, in onda il 23 di novembre, ci saranno svolte decisamente inaspettate. Al centro dell’attenzione ci sarà una lettera indirizzata a Sabahattin, scope ...