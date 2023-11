Le fotografie che spaventano | ecco le spiagge italiane inghiottite dal mare | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 17 novembre 2023) Leggiate. Il maltempo, l'erosione, in qualche caso pure il turismo di massa: lestanno scomparendo. Quei nostri 7.500 chilometri di costa, da Nord a Sud, balneabili o meno, si stanno riducendo. E a una velocità spaventosa. Dice l'Ipra, che è l'Istituto superiore perla protezione e la ricerca ambientale, che su 644 Comuni costieri, sono 54 quelli che, negli ultimi anni, hanno visto arretrare il loro territorio fronte-per più del 50% della loro estensione. Alcuni (cioè sette) arrivano a toccare percentuali record tra l'80 e il 90%.addio, ma mica solo quelle: i numeri dell'Ispra si riferiscono infatti all'«intera costa di ciascun Comune, occupata anche da tratti che non sonoe che non possono quindi andare in erosione. Come i litorali con le ...