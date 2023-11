Le cifre clamorose di Diario del giorno | sorpresa-auditel | ecco chi guarda il programma

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 17 novembre 2023) Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Tg4 -del) L'agenda politica, condizionata da guerre in Ucraina e Medio Oriente, caso Indi e scioperi, non ha per nulla assopito i timori degli italiani in merito alla questione sicurezza. Anche se la politica non ne parla, i datisono inequivocabili. Nelle ultime ore i programmi che hanno trattato i temi baby gang, risse tra bande o del filo spinato usato in un quartiere di Milano per contrastare i pusher hanno avuto boom d'ascolti. In primis Tg4 -delche martedì ha ottenuto la media del 6.3% di share con punte dell'8% nel blocco dedicato: l'inviato Gigi Sironi ha raccontato la situazione di un quartiere periferico milanese e la paura dei suoi abitanti costretti a ...