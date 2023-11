L’azzurro è sottotono | “Sembrava Yaya Touré | oggi appare come un ex giocatore”

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 17 novembre 2023) Critica per ildel Napoli, la sua stagione non sta per nulla convincendo gli addetti ai lavoro: arriva una critica particolare. Il Napoli ha voluto cambiare pagina e iniziare un nuovo capitolo. La scelta di affidare la panchina azzurra a Walter Mazzarri è stata una scelta dovuta dopo un inizio di stagione davvero deludente. Rudi Garcia non è riuscito a continuare il magnifico lavoro di Luciano Spalletti, ma non è riuscito nemmeno a dare una propria identità a la squadra che soltanto pochi mesi fa vinceva un campionato stradominato. Il tecnico francese non è l’unico colpevole di queste prestazioni al di sotto delle aspettative, ma alcune sue scelte tattiche e tecniche sono ancoraincomprensibili. Dopo soli cinque mesi c’è un addio con tanto rammarico per un rapporto mai creato con squadra e tifoseria. Quella squadra che non è riuscita a ...