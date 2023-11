Lavoro | Nhrg apre nuove filiali e ricerca personale

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 17 novembre 2023) Roma, 16 nov. (Adnkronos/Labitalia) -, agenzia per il, ha in programma per il prossimo anno l'apertura di alcuneal Nord e al Centro e, data la crescita in corso, di rafforzare l'organico esistente. Le ricerche in corso riguardano: 3 Branch Manager per le sedi di: Venezia/Treviso, Milano, Firenze; 3 Hr consultant per le sedi di Venezia/Treviso, Firenze; 2 Hr Account & Consultant per la sede di Torino; 2 Sales Account per la sede di Milano. Per tutti sono richieste esperienza e provenienza dal settore. “Il 2023 è stato l'anno del consolidamento dell'azienda e il prossimo sarà quello della crescita e dell'espansione, come era nei nostri programmi fin dalla nascita di. L'andamento positivo di quest'ultimo anno, nonostante le molte difficoltà a livello globale, ci conferma che la scelta di ...