Lauren Hutton | 80 anni di un’icona di bellezza senza età

Leggi su amica

(Di venerdì 17 novembre 2023) GUARDA LE FOTO, immagini di unafiltri Laper? Tutta una questione di fortuna. Nel suo caso, come confessa a The Sydney Morning Herald, avere avuto una madre e un padre piuttosto belli. Questione semplicemente di genetica, quindi, se ancora a 80, compiuti il 17 novembre, la modella e attrice nata nel 1943 a Charleston, in Carolina del Sud, lavora come modella e come ambassador di. Superare i limiti e battere tradizionali codici estetici è sempre stato un elemento distintivo della sua personalità. Laureata in Lettere a New Orleans e contemporaneamente coniglietta di Playboy, ...