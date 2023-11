Latina “Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza” | presentate le iniziative

Serie C NOW 12esima giornata pareggio (0-0) del Crotone a Latina

Latina / Giornata Internazionale contro la violenza sulle Donne : call in action per organizzare il flash mob

In occasione dellainternazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 20 novembre, la ... in Africa, Americae Centrale, Asia, spingendosi negli ultimi anni anche nei ...

Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza ... Comune di Latina

Giornata vittime abusi: Latina, domani incontro del clero sulle Linee ... Servizio Informazione Religiosa

Si gioca nel weekend la 14^ giornata del campionato di Serie C girone C. LA CLASSIFICA. Di seguito il programma delle gare e le designazioni arbitrali:Sabato ore 14CATANIA-Turris: Vogliacco di Bari (R ...L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre un miliardo di euro dall’inizio del 2023 ...