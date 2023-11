Lascia la Juventus e va al Barcellona | blitz inatteso | sorpresa generale

(Di venerdì 17 novembre 2023) Probabile che il terzino dellapossare i bianconeri ad andare al, Allegri non lo ritiene fondamentale Massimiliano Allegri, tra lo stupore, viaggia insieme all‘Inter per essere la principale candidata alla vittoria dello Scudetto in questa stagione. La, non esprime un gioco spettacolare, fatto di triangolazioni, uno-due o verticalizzazioni, ma ha Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Fiorentina-Juventus - la Curva Fiesole diserta la partita : “Per rispetto verso chi soffre - per non lasciare indietro nessuno”

... a sbloccare il risultato il difensore dellaBremer, a cui poi è seguito il raddoppio ... insieme alla sua non più giovanissima età - è un classe 1990 -intendere che il suo acquisto al ...

Alex Sandro lascia la Juve: la dirigenza ha già scelto il sostituto sul mercato Juventus News 24

Juve, lombalgia per Miretti: lascia il ritiro dell'Under 21. Le news sull'infortunio Sky Sport

Gli ultras dell'Arezzo con un comunicato annunciano che non prenderanno parte alla trasferta di Alessandria per sostenere la squadra toscana contro la Juventus Next Generation in ...Benatia, nuova avventura post ritiro per l’ex Juventus: ecco che cosa farà l’ex difensore bianconero. Tutti i dettagli Come riferito da La Provence, Mehdi Benatia è pronto a diventare il nuovo diretto ...