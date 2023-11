L' appello del padre di Giulia | Filippo facci sentire la sua voce

Leggi su agi

(Di venerdì 17 novembre 2023) AGI - Come previsto sono riprese questa mattina in Alta Val Pusteria in Alto Adige le ricerche dei due studenti di ingegneria dell'Università di Padova,Cecchettin di Vigonovo eTuretta di Torreglia, entrambi 22 anni, scomparsi da sabato scorso, il giorno dell'ultimo avvistamento. Le ricerche da parte degli uomini del Soccorso alpino di Sesto Pusteria sono concentrate in Val Fiscalina, località nota aper la sua passione per la montagna. La Val Fiscalina e' uno dei luoghi di accesso alle Tre Cime di Lavaredo. Il focus è cercare di individuare la Fiat Punto nera targata FA015YE diTuretta. Tutte le piste sono aperte e non è escluso che i due ex fidanzati siano transitati per l'Alto Adige e poi recarsi nella vicina Austria. Altre ricerche sono in corso nei territori dei comuni di Sesto, ...