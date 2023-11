Lang Lang | nel nuovo album un tributo a Saint-Saëns

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 17 novembre 2023) MILANO – Brani celebri, rarità e due capolavori dicostituiscono la splendida selezione di opere francesi dell’ultimo disco di. “”, che verrà pubblicato da Deutsche Grammophon in 2 CD, 2 LP e in digitale l’1 marzo 2024, vede la superstar cinese unire le forze con la moglie, la pianista Gina Alice, la Gewandhausorchester e Andris Nelsons. Il cuore dell’è costituito dal magico Carnevale degli animali, dalla “Grande fantasia zoologica” diper due pianoforti e orchestra, e dal virtuosistico Concerto per pianoforte e orchestra n. 2. Sono inoltre incluse una dozzina di opere per ...