Landini | «Il Governo cambi o il paese andrà a sbattere»

Leggi su panorama

(Di venerdì 17 novembre 2023) «Noi siamo qui perché rappresentiamo la maggioranza di questo, di chi paga le tasse e con il lavoro tiene in piedi ile che oggi non viene ascoltato da questo: in questo modo ilsta portando aile noi non lo permetteremo. Noi a differenza delabbiamo in testa di dare un futuro al, ai giovani». Così il segretario generale della Cgil, Maurizio, dalla manifestazione in piazza del Popolo nel giorno dello sciopero con la Uil. «Siamo noi che con le nostre tasse paghiamo gli stipendi anche a chi è in politica e nel», ha aggiunto. Secondo Cgil e Uil sono almeno 60mila i partecipanti alla manifestazione di Roma e anche in merito ...