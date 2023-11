Landini ha mandato la sua manovra in Senato | costa 87 miliardi Ha 13 miliardi di coperture | 73 li deve trovare la Meloni dall’evasione

(Di venerdì 17 novembre 2023) Mauriziocon la sua Cgil ha scritto la suaeconomica inviando alla commissione Bilancio del51 pagine di emendamenti che modificano fino ovviamente a stravolgerla la legge di Bilancio 2024 firmata da Giorgiae Giancarlo Giorgetti. Le modifiche dicomportano 87, 32 milioni e 650 mila euro di maggiore spesa pubblica. A copertura sono indicati- anche se temporalmente disallineati alla spesa proposta, 13e 730 milioni di euro tra tagli alla spesa o maggiori entrate fiscali. Resta quindi un buco da 73e 302 milioni di euro. L’unica soluzione indicata nelle 51 pagine è assai generica: quella del «recupero dell’evasione fiscale». Non è indicato ...

Ventitrè miliardi in più ai travetvuole dare 23 miliardi e 210 milioni in più di aumento di stipendio ai dipendenti pubblici per recuperare l'inflazione, ma vuole anche che quei soldi siano ...

Per i sindacati l'adesione è stata del 70%. Meloni: "Hanno indetto lo sciopero prima di conoscere le misure economiche"