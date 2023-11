L’ammucchiata di Sanchez è uno scandalo

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 17 novembre 2023) Con 179 voti a favore e 171 contrari il Parlamento spagnolo ha concesso la fiducia al leader socialista Pedroche, per la terza volta nella sua vita politica, è stato eletto presidente del governo. Confermata l’intesa sull’amnistia tra il Psoe e gli indipendentisti catalani, mossa che ha diviso il Paese e che soprattutto ha ribadito la sete di potere del socialista, disposto a tutto pur di non mollare la poltrona. Ma l’aspetto più divertente, per così dire, riguarda l’elenco sterminato di partiti che hanno votato a favore: otto! Un’ammucchiata degna dei democratici italiani, un’accozzaglia che fa invidia ai grandi teorici delle maxi-alleanze. Oltre al Psoe, il sì è arrivato dalla coalizione di sinistra Sumar, dai partiti indipendentisti catalani Erc e Junts, da quelli baschi Bildu e Pnv, dal partito galiziano Bng e da quello delle Canarie CC. Oggi tutti – a ...