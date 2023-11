La Volta Buona | le anticipazioni da lunedì 20 a venerdì 24 novembre 

(Di venerdì 17 novembre 2023) La, ecco ledella nuova settimana da20 a24Nuova settimana, da20 a24 novembre, ricca di ospiti, quella de La, il programma firmato Rai 1, condotto tutti i giorni da Caterina Balivo dalle ore 14.00 alle 16.00. Come sempre, tante le storie legate alle volte buone a cui verrà dato ascolto nel corso delle singole puntate: dai momenti di varietà a quelli culturali e di gossip, con ospiti di vario genere, sempre pronti a sottoporsi alle caratteristiche interviste tipiche del format. Leggi anche –> Grande Fratello, Giuseppe replica alle parole di Fiordaliso: “Ci sono tante cose che tu non sai” Ad aprire la settimana,...

Valentina Persia a ‘La Volta Buona’ parla del fratello Vincenzo : «Senza di lui non sarei qua»

Insostanza, l'infrastruttura e tutti i sistemi integrati dei satelliti hanno funzionato ... Un problema che, in ogni caso, non si dovrebbe riscontrare unache la costellazione sarà ultimata.

Giuseppe Rosafio protagonista a “La Volta Buona” su Rai1 varesenews.it

La volta buona, altro che flop: ora Caterina Balivo punta Maria De Filippi Libero Magazine

Una domanda su Serena Bortone arrivata via social ha stupito Caterina Balivo. Ecco come la conduttrice ha reagito.Silvia Mezzanotte a La volta buona ovviamente per parlare di musica, dei Matia Bazar, ma arriva anche l’argomento più temuto da suo marito: l’amore. A Massimiliano la cantante ha chiesto il permesso p ...