La Tv è la vetrina migliore per l’editoria

Leggi su tvzoom

(Di venerdì 17 novembre 2023) Bucano lo schermo e pure la libreria: friggitrici, geopolitica e Bruno Vespa Il Fatto Quotidiano, di Crocifisso Dentello, pag. 18 Trent’anni fa, Karl Popper pubblicava il suo celebre pamphlet Cattiva maestra televisione (1994). Parafrasando il filosofo britannico, oggi potremmo arguire: Redditizia maestra televisione. Si, perché mai come in questo autunno 2023 i libri dei beniamini del piccolo schermo monopolizzano le classifiche dei best-seller. LA TOP 100 DI AMAZON è affollata come un palinsesto. Certo, nella grande famiglia dei libroidi resistono igolden boy della Rete. Sulla scorta dei loro follower macinano migliaia di copie due aforisti dei social come Francesco Sole con Il segreto della donna piùfelicedel mondo, edito da Sperling e Kupfer, e Riccardo Bertoldi con Ovunque io sia. Torno a prendermi, targato Rizzoli. Romanzi con due donne protagoniste che si assomigliano, pronte a ...