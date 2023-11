La straordinaria carriera di Alex Pereira in UFC

Leggi su ultimouomo

(Di venerdì 17 novembre 2023) UFC 295 non ha solo incoronato un nuovo campione (ad interim) dei pesi massimi, il colossale inglese Tom Aspinall, ma ha anche consegnato la cintura dei massimi-leggeri ad, ex campione dei pesi medi entrato così a far parte del ristretto circolo di campioni (nove in tutto) ad aver vinto la cintura di due categorie di peso diverse, seppur non in contemporanea.ha vinto per KO contro Jiri Prochazka e anche se inizialmente in molti pensavano che l’arbitro avesse interrotto l’incontro troppo presto, ci ha pensato poi lo stesso Prochazka dopo il match a chiarire che non ce l’avrebbe fatta a continuare.ha puntato su uno striking fatto di uno-due e gancio sinistro in chiusura, e con i leg kick pesantissimi al polpaccio ha limitato il footwork illeggibile di Prochazka, che si è trovato come al ...