La stella del campionato è stata squalificata per più partite per aver abusato razzialmente del suo compagno di squadra

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 17 novembre 2023) Notizia fresca giunta in redazione: L’ex difensore del Cardiff City e dei Rangers Jack Simpson è stato colpito da una multa e da una squalifica per piùperammesso didi uno dei suoi compagni di. Mentre era ai Bluebirds, Simpson ha preso parte al tour del club in Portogallo nel luglio 2023 e una notte in cui ai giocatori è stato concesso del tempo libero per godersi qualche drink dopo uno scontro amichevole con i giganti portoghesi del Porto, il difensore ha insultato il suodiRohan Luthra con un insulto razzista . Dopo che i giocatori sono scesi a fare colazione il giorno successivo prima del loro ritorno a casa, essendo usciti a Vilamoura la sera prima, Simpson ha chiamato Luthra ...