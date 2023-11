La stagione delle nevi

Leggi su panorama

(Di venerdì 17 novembre 2023) Ascese in quota con le pelli di foca ai piedi, cabinovie trasparenti che fanno «volare» nel vuoto, bagni gelati, igloo dove dormire, gite in slitta trainati dai cani e skateboard sul ghiaccio. Viaggio tra tutto quello di cui si può godere in montagna (oltre a sciare). In attesaOlimpiadi 2026, la montagna dei comuni mortali (o quasi) scalda i motori in vista della riapertura del circo bianco. Le più recenti proiezioni dell’Ecmwf, l’European center medium weather forecast, alias Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine, suggeriscono che il prossimo inverno dovrebbe essere decisamente nevoso sulle Alpi già oltre i 1.200-1.500 metri, soprattutto a gennaio, febbraio e con qualche coda ghiacciata a marzo. Se il buongiorno si vede dal mattino, allora si potrebbe sperare in un’invernata coi fiocchi con un manto naturale che consenta di praticare ...