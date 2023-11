La sfida globale di Leonardo passa per l’industria 4.0. Ecco il progetto Nemesi

Leggi su formiche

(Di venerdì 17 novembre 2023) L’intelligenza artificiale quale estensione dell’intelligenza naturale. La definizione è del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, espressa in occasione della presentazione del, presso i siti produttivi didi Pomigliano d’Arco e di Nola. New engineering & manufacturing enhanced system innovation, questo l’acronimo del programma del gruppo di piazza Monte Grappa, non è, infatti, una mera innovazione tecnica di qualche sistema, ma una vera e propria rivoluzione disruptive del modo di intendere4.0, basata su una forte digitalizzazione, l’automazione dei processi e il sostegno, appunto, dell’intelligenza artificiale. Ad accogliere questo primo passo verso la manifattura del futuro sono stati appunto i siti campani per la realizzazione di aerostrutture per ...