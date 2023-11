LA RAI RICHIAMA CORRADO AUGIAS CHE HA “RINGRAZIATO PER I TONI CORTESI E ACCETTATO”

Rai 1 richiama Montalbano per contrastare Io Canto Generation

Erdogan richiama l'ambasciatore in Israele. E le Idf cambiano strategia : "Meno raid più tank" | La diretta

A seguire, in diretta su Hollywood Party di RadioTre, andrà in onda l'incontro "Pupi Avati, il ... un'opera ricchissima di spunti e stimoli, un lungometraggio fuori dagli schemi cheun po' ...

La Rai richiama Corrado Augias, lui accetta. Continuerà con La Gioia della Musica DavideMaggio.it

Il ritorno di Insinna al posto di Pino Insegno, la Rai richiama i big: le ... Open

“A 88 anni e mezzo devo lavorare in posti e con persone che mi piacciono; e questa Rai non mi piace“. Parlava così, poco più di una settimana fa, Corrado Augias, annunciando l’addio all’azienda pubbli ...I nuovi rialzi sui mutui scoraggiano le coppie under 40 nell’acquisto della casa, ma hanno conseguenze anche sulle imprese ...