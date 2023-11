La rabbia va a cavallo ma quasi sempre torna a piedi

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 17 novembre 2023) Il disgelo, questa volta non riferibile al romanzo del russo Erenburg ambientato nella Russia del tempo della presidenza Kruscev, è iniziato. È opportuno considerarlo un evento cominciato ora, ex novo, e non riagganciarlo a vecchie situazioni ormai obsolete. Perpetrandole, esse avrebbero finito solo per rimarcare quanto di negativo si sia creato tra USA e Cina. È stato così che mercoledì, a San Francisco, in occasione dell’incontro organizzato dall’ ASPEC, il presidente degli USA Biden e quello della Cina XI, si sono stretti la mano. Quindi sono rimasti da soli per circa un quarto d’ora, poi, insieme alle loro delegazioni, per quattro ore ancora a colloquiare. Nel tentativo di ridurre in estrema sintesi quanto appena accennato, i due hanno giocato la stessa carta: siamo noi che facciamo e disfaciamo tutto ciò che fa girare il mondo. Poichè c’è spazio per entrambi, è inutile, talvolta ...