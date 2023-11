La procura chiede l' ergastolo per i genitori di Saman

Leggi su agi

(Di venerdì 17 novembre 2023) AGI -più due anni di isolamento diurno per iShabbar Abbas e Nazia Shaheen, 30 anni per lo zio Danish Hasnain e per i cugini Ikram Ijaz e Nomanulhaq Nomanulhaq. Il padre e la madre l'hanno pensato, lo zio l'ha eseguito, i due cugini l'hanno seppellita. Tutti in un modo o nell'altro hanno contribuito al "più atroce, malvagio e aberrante dei delitti che si possa concepire, quello commesso daiin danno della figlia e con la collaborazione dello zio e dei cugini". Dopo nove mesi di processo, attraversato da colpi di scena (alcuni verbali annullati per errori tecnici) e nervosismi, iltore Gaetano Calogero Paci e la pm Laura Galli distribuiscono ruoli e richieste di condanna al termine della requisitoria nel processo per l'omicidio diAbbas, uccisa a Novellara il ...