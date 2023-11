“La Partenope Appassionata” al Teatro Bolivar di Napoli

La Partenope appassionata di Francesca Curti Giardina debutta al ... Napoliclick

Mimì - Il principe delle Tenebre, amore, morte e vampiri a Napoli. La recensione del film Sky Tg24

Dopo aver portato l’estro, le sonorità e il calore partenopeo nel cuore di Milano, Voiello riaccende i riflettori su MIEZ’A VIA a Napoli per celebrare il suo forte legame con la città. Nel capoluogo c ...Ha ammesso di non dormire da giorni. Walter Mazzarri scalpitava per poter avere finalmente un’occasione per rimettersi in gioco su una panchina e il destino glie l’ha concessa in terra di Partenope. D ...