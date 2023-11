La Nike Air Max 90 Reflective è la sneaker elegante di giorno e ideale per le feste di notte

(Di venerdì 17 novembre 2023) LeAir Max 90sono ledestinate a essere utilizzate in ogni occasione. Sono calzature perfette per uscire a fare sport, ma anche abbastanza eleganti da essere indossate in ufficio con i tuoi migliori look smart-casual, e sono anche dotate di una sorpresa visibile solo al buio. La nuova proposta del marchio americano consiste in un modello realizzato in una combinazione di mesh per la base e di pelle nel rivestimento. La tinta è completamente nera e la tonalità rende questeun'opzioneda abbinare assolutamente a tutto. A prima vista sembrano un'edizione classica, ma se si osservano più da vicino i dettagli, non sono affatto così. I parafanghi laterali sono caratterizzati da piccoli swoofer quasi indistinguibili, che aggiungono però importanza a quella parte della ...

Anche Colmar per celebrare il suo centesimo anniversario ha collaborato con il designer statunitense Joshua Vides famoso per la sua personalizzazione di unaForce 1 , dipinta creando un'...

La Nike Air Max 90 Reflective è la sneaker elegante di giorno e ... GQ Italia

La Nike Air Max 1 Keep Rippin Stop Slippin avrà finalmente un ... GQ Italia

Tutti i prodotti sono selezionati in piena autonomia editoriale. Se acquisti uno di questi prodotti potremmo ricevere una commissione.Look out for the Nike Zoom Vomero “Cargo Khaki” arriving in stores on November 29 in select retailers and online at Nike for $160 USD. In other footwear news, Nike Mac Attack gets a classic treatment ...