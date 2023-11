La nazionale | Lo stagista inaspettato o A star is born? La tv del 17 novembre

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 17 novembre 2023) Per la prima serata in tv, venerdì 17RaiUno alle 20.30 trasmetterà la partita di calcio tra Italia e Macedonia del Nord. Settimo e penultimo match di qualificazione a Europei 2024 a Berlino, in cui si decidono i destini della. In diretta dallo stadio Olimpico di Roma telecronaca di Alberto Rimedio, commento tecnico di Antonio Di Gennaro, a bordo campo Tiziana Alla, interviste di Andrea Riscassi Pitch View studio a cura di Alessandro Antinelli e Daniele Adani. RaiDue alle 21.20 proporrà la serie “The Rookie”. Verranno proposti tre episodi dal titolo “Dye Hard”, “La scelta” e “Poetica giustizia”. Nel primo, Chris, ancora convalescente, segue un gruppo online chiamato Dye Hards che dà la caccia a Rosalind. Così chiede a Lucy di comunicarlo alla Polizia e di ascoltare i messaggi. Nel secondo, Bailey riceve una chiamata per un’emergenza ...