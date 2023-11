La maxi punizione -10 punti contro l' Everton in Premier League

(Di venerdì 17 novembre 2023) AGI - Dieciin meno in classifica. Questa è la durissimache ha ricevuto l', la seconda squadra di Liverpool, in. Il club, secondo le autorità inglesi, avrebbe violato le severe regole di sostenibilità economica del massimo campionato nazionale. Si tratta della più grande sanzione sportiva nella storia della competizione e lascia l'al 19esimo posto in classifica con un totale di appena quattro. Il club si è detto "scioccato e deluso" dalla sentenza, considerata "del tutto sproporzionata e ingiusta". L'ha detto che intende presentare ricorsola decisione. Laha deferito l'a una commissione ...

Meno 10 punti. La maxi punizione contro l'Everton in Premier League AGI - Agenzia Italia

Dieci punti in meno in classifica. Questa è la durissima punizione che ha ricevuto l'Everton, la seconda squadra di Liverpool, in Premier League. Il club, secondo le autorità inglesi, avrebbe violato ...