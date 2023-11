La maggioranza tiene il punto sulle concessioni ai balneari

Leggi su agi

(Di venerdì 17 novembre 2023) AGI - Bandi di gara solo per i tratti di costa attualmente liberi da: latira dritto dopo i rilievi sul tema deida parte della Ue. L'obiettivo è quello di portare a Bruxelles una norma da concordare con l'Europa a poi successivamente presentare la legge in Parlamento. È un sentiero stretto che le forze politiche che sostengono l'esecutivo puntano a percorrere fino in fondo, non escludendo di arrivare fino alla Corte di Giustizia. Bruxelles ha inviato un parere motivato a Roma, un nuovo passo avanti della procedura d'infrazione, che ha irritato lae l'esecutivo anche perché ha 'smontato' - spiega un big del centrodestra - il lavoro della mappatura delle spiagge portato avanti dal tavolo tecnico. L'Italia ha ora due mesi di tempo per rispondere. Il governo pensa ad un norma ...