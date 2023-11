La madre di Zaniolo | “All’Aston Villa per un mio consiglio? Ha fatto le sue scelte”

(Di venerdì 17 novembre 2023) Francesca Costa, ladi Nicolò, risponde alle critiche ricevute sui social. Secondo alcuni, il figlio avrebbe lasciato la Roma sotto unsbagliato della famiglia: “Nessuno ha consigliato nessuno… ha il suo cervello è la sua vita e leche fa sono sue. Giocareè comunque una bellissima soddisfazione in un campionato dei più rinomati al mondo“, risponde. Per quanto riguarda le scommesse, ladiafferma: “Basterebbe informarsi meglio e comprenderebbero che ciò che continuano ad asserire è senza fondamento. Ma se si divertono così lasciamo pure che il loro divertimento continui“. SportFace.

Scommesse - Corona : “prove su Zaniolo in tv. Zalewski? La madre nei messaggi…”

Per lui, che potrebbe indossare l'azzurro della Nazionale grazie alle origini italiane della, ... In attacco rischiano Kean e, che ha sempre respinto le accuse in merito allo scandalo ...

Caso scommesse, i legali di Casale ed El Shaarawy al contrattacco: "Non hanno mai scommesso, pronti a querelare” - Sportmediaset Sport Mediaset

Gazzetta dello Sport - La versione di Esposito: "Non ho scommesso ... Goal Italia

Francesca Costa ha risposto ad alcuni haters sui social. Alcuni follower hanno insinuato che Nicolò Zaniolo non sia più alla Roma perché consigliato male dalla sua famiglia. "Nessuno ha consigliato ne ...(ANSA) - SAN PAOLO, 08 NOV - Paura per Neymar dopo che alcuni banditi avrebbero tentato di rapire sua figlia appena nata e la sua compagna, Bruna Biancardi..