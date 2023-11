La lunga notte di Port’Alba Cittadini in piazza per salvare l’antico ingresso alla città antica

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 17 novembre 2023) di Fiorella Franchini C’era una volta un torrione nell’murazione angioina e un’apertura posticcia nel muro per passare nella parte più nuova delladetta Largo Mercatello dove si svolgeva uno dei mercati. Per agevolare il passaggio della popolazione don Antonio Álvarez de Toledo, duca d’Alba, viceré spagnolo, fece erigere nel 1625 una porta incaricando della costruzione l’architetto Pompeo Lauria. Nel 1656 il pittore Mattia Preti la decorò con alcuni affreschi, raffigurando la Vergine con San Gennaro e San Gaetano e i moribondi appestati. I lavori di rifacimento e di ampliamento furono realizzati nel 1797 e ne hanno fatta una delle porte seicentesche più belle d’Europa. Un patrimonio di bellezza che abbiamo trascurato, dimenticato. L’arco monumentale oggi si trova in stato di abbandono, per il quale il Comune ha attivato già una diffida a ...