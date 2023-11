La leggenda Steve Gadd sabato 18 novembre al Volo del jazz di Sacile

(Di venerdì 17 novembre 2023) Due sole date in Italia,il 18Bergamo il 19, un nome che dice già tutto da solo:, uno dei batteristi più importanti e influenti di tutti i tempi, unadella musica:, alle 21, sarà ospite deldeldi Circolo Controtempo nel teatro Zancanaro di, dove salirà sul palco con una band di altissimo profilo formata da Larry Goldings alle tastiere, Travis Carlton al basso elettrico, Michael Landau alla chitarra elettrica e Walt Fowler alla tromba e filicorno. Intanto cresce l’attesa per il grande nome delmondiale che dalla fine degli anni ‘70 è diventato il più richiesto e probabilmente il più imitato al mondo, avendo stabilito un nuovo standard nelle tecniche e ...

il cantautore era già un'icona, unavivente, con alle spalle diciotto album e svariate ... David Mansfield (pedal steel, violino, mandolino, chitarra, dobro),Douglas (sassofono, flauto),...

