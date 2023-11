Le urla della vittima hanno attirato l'attenzione del pubblico - che hanno lanciato l'allarme facendo così fermare in tempo la giostra

Sono questi gli intriganti elementi di "Unafantastica!", un racconto storico - giostresco ambientato nell'ArezzoTrecento, scritto da Agnese Nocenti e Fabiana Peruzzi

La Giostra del Saracino (e non solo) in un avvincente libro per ragazzi Comune di Arezzo

Arezzo : Enrico Lazzeri confermato coordinatore di regia della ... Centritalia News

Il Maresciallo Arcangelo Perrone è stato trasferito alla Stazione Carabinieri di Umbertide. Originario della provincia di Lecce, il Maresciallo Arcangelo Perron ...A Città di Castello, il consigliere comunale Tommaso Campagni di Forza Italia ha presentato una Interrogazione a sindaco e comoetente assessore sul sottopassagg ...