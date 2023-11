La frase inaccettabile di Morgan a Fedez e il litigio tra i giudici di X Factor

Leggi su news.robadadonne

(Di venerdì 17 novembre 2023) È stato pieno di tensione il quarto Live di X, andato in onda giovedì 16 novembre 2023. A far discutere il pubblico, oltre ad alcuni litigi fra, sono state delle frasi pronunciate da, tornato in trasmissione per questa edizione dopo una lunga assenza. Ma andiamo con ordine. A destare scalpore è stato, prima di tutto, un commento rivolto ada parte del frontman dei Bluvertigo. Dopo aver criticato l’esibizione de Il Solito Dandy, infatti,ha ironizzato sulla gaffe di Francesca Michielin della scorsa puntata, per poi rivolgersi a, che era intervenuto nella discussione, dicendo: “Grazie, mi fai da psicologo? Sei troppo depresso per farmi da psicologo”. Commento che ha lasciato senza parole il rapper, il quale sul momento non ...