La Formula Uno a Las Vegas è già un fallimento

(Di venerdì 17 novembre 2023) Una vettura distrutta per colpa di un tombino saltato e di cui nessuno si era accorto. I commissari che fanno applicare rigidamente il regolamento e penalizzano il pilota, già penalizzato di suo, perché dovrà sostituire quasi tutti i pezzi della sua vettura. Prove libere cancellate e riprogrammate, a meno di sorprese, nel cuore della notte. Benvenuti a Lasdove laUno è tornata in cerca di altra visibilità sul mercato americano, nell'anno in cui il boom di interesse, presenze in pista e ascolti tv ha coperto la noia di un Mondiale deciso a metà stagione. Lo spettacolo intorno al Gran Premio nel deserto del Nevada è stato deprimente malgrado lustrini, luci e fuochi d'artificio. L'incidente che ha messo ko Carlos Sainz e la sua Ferrari, costretti a subire una penalità di dieci posizioni in griglia ...