La fine dell' Occidente negli asterischi delle mail delle università

(Di venerdì 17 novembre 2023) “Gentile professor*”. Una certami scrive per confermare la mia partecipazione a un certo convegno, io rispondo che senza unasenza asterisco non metterò piede in aula. Subito dopo arriva un’altra: “Gentile professore”. Incidentino rientrato. Ma è la conferma del sottotitolo’ultimo libro di Giulio Meotti: “Il sesso degli angeli e l’oblio”. In “Gender”, questo è il titolo (l’editore è Liberilibri), l’apocalittico più documentato d’Italia equipara l’odiernoalla Bisanzio degli ultimi giorni, quando i teologi si accapigliavano sul nulla coi maomettani alle porte. “Nel momento in cui l’Europa sperimenta migrazioni di massa da Africa e medio oriente, che comportano un cambiamento demografico e culturale senza precedenti ...