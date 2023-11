La discriminazione storica produce marchi indelebili non solo sulla vita dei popoli ma anche sui loro genomi

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 17 novembre 2023) Un anno fa, in un convegno organizzato dal Garante della privacy, fui into a partecipare ad un tavolo di lavoro dedicato alla sicurezza del dato genetico. In quell’occasione, mostrai come fosse semplice acquisire informazioni genetiche dettagliate, riferite a persone identificate con precisione, attraverso l’uso dei portali di quelle aziende che vendono il sequenziamento e l’analisi del Dna per ricostruire l’albero familiare degli individui, provvedendoinformazionipropria derivazione ancestrale. In sostanza, come allora spiegai, creando profili fasulli e caricando una sequenza di Dna test, questi portali restituiscono tutti i cosiddetti “matches” ritrovati fra gli utenti del portale stesso, cioè tutti quegli individui che condividono porzioni di sequenza di Dna con il Dna test caricato originariamente. Variando a ...