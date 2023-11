La crioconservazione una speranza per il futuro della Terra?

Leggi su forzearmatenews

(Di venerdì 17 novembre 2023) (Adnkronos) – Lapotrebbe essere unaper ildel Pianeta, in particolare per la salvaguardia delle piante in via di estinzione. È quanto sostengono i ricercatori dell’Università del Queensland, in Australia, a caccia di soluzioni da opporre alla ruggine del mirto, che dal 2010 mette a repentaglio la biodiversità del Paese. Il suo carattere locale non deve trarre in inganno: se applicata ai tanti problemi causati dal riscaldamento globale, la proposta potrebbe rivelarsi un vero game changer nella lotta per la sicurezza ambientale. —sostenibilita/tendenzewebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.