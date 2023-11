La confusione dei ragazzi che occupano le scuole per la Palestina | All' istruzione i fondi delle armi

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 17 novembre 2023) "È in corso un genocidio con milioni di morti", dice uno studente, prima che una sua compagna lo corregga: "Siamo arrivati a 11 mila". Siamo al liceo artistico Rossi di Roma, dove da domenica scorsa è in corso un'occupazione. La protesta è rivolta a diversi temi, dalle politiche del governo Meloni - soprattutto quelle del ministro dell'e del merito, Giuseppe Valditara - fino alla guerra arabo-israeliana. "Gli studenti hanno preso una decisione coraggiosa, una protesta forte per posizionarsi politicamente rispetto a tutto ciò che sta accadendo dentro e fuori il nostro paese", si legge in un comunicato diramato alla stampa dagli studenti che, in continuità con quelli di scienze politiche della Sapienza, si stringono in "solidarietà del popolo palestinese". Al liceo classico Visconti invece non c'è la solidarietà allatra i motivi ...