La Commissione UE chiede a TikTok spiegazione sulla protezione della salute mentale dei minori

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 17 novembre 2023) Sono tempi difficili per la diffusione dei contenuti sulle piattaforme digitali. Lo sono perché la realtà che ci circonda, di cui queste piattaforme sono specchio fedele, è piena di violenza e di confusione dal punto di vista informativo. Se ci sono guerre in Ucraina e nella Striscia di Gaza, è inevitabile che le immagini di questi conflitti (a volte anche decontestualizzate, cosa ancora più grave perché non rispondono nemmeno a esigenze di natura informativa) possano finire sui media più pervasivinostra era, ovvero le piattaforme di social networking. Non è un caso, ad esempio, che alcuni di questi contenuti violenti siano finiti anche su. E – in virtù di questo – laEuropea ha avviato un dialogo molto serrato con la piattaforma made in ByteDance per poter escludere rischitenuta ...