(Di venerdì 17 novembre 2023) Roma, 17 dic. (Adnkronos) - “Sulla riformaabbiamo dato nostra totale disponibilità all'introduzione delle preferenze anche per le politiche. L'attuale leggenon ci piace, ma la maggioranza, a partire dal presidentele”. Così Francescoa Radio Giornale Radio. “Ormai è una malattia congenita: chi governa tende ad appassionarsi alle, ma è un errore – ha aggiunto –. Siamo favorevoli a riforme condivise che migliorano le condizioni di funzionamento del paese e la stabilità, che non c'entra nulla con la proposta della ministra Casellati”.

Prodi boccia la riforma costituzionale : «Spazza via il Parlamento - non la voglio. Per la stabilità serve una nuova legge elettorale»

Finalmente non sarà più così, come del resto promesso in campagna. Inoltre ci sono ... Riportiamo ad esempio quanto incredibilmente dichiarato da Francesco( Pd ): 'L'unico istinto che ...

Ultimo'ora: L.elettorale: Boccia, 'Meloni vuol tenere liste bloccate' La Svolta

Elezioni, il Pd nel caos ora accelera. Boccia incontra Emiliano e Decaro Corriere

Roma, 17 dic. (Adnkronos) - “Sulla riforma elettorale abbiamo dato nostra totale disponibilità all’introduzione delle preferenze anche per le politiche. L’attuale legge elettorale non ci piace, ma la ...Per la Commissaria agli Affari interni l'intesa tra i due Paesi è valida perché "non vìola il diritto comunitario ma ha origine nelle acque extraterritoriali". Schiaffo all'opposizione ...