Kvaratskhelia è un fuoriclasse e qualcuno finge di non saperlo

(Di venerdì 17 novembre 2023)ha dimostrato per l’ennesima volta contro la Scozia tutto il suo valore Kvichaè molto più che un talento e se ce ne fosse stato bisogno lo ha dimostrato nella partita della sua nazionale contro la Scozia. Non solo grazie a due gol che già da soli valgono il prezzo del biglietto ma anche a come sa muoversi in campo. Il georgiano è un autenticomaa Napoli fa ancora finta di non. Addirittura i detrattori di chi sa giocare al calcio lo hanno criticato più volte in questa stagione. Evidentemente non si sono resi conto che qualche prestazione sottotono gli è stata imposta da Garcia. In ogni caso è il calciatore più determinante che veste la maglia azzurra dei partenopei, il più elegante e probabilmente l’unico realmente appetibile da grandi club ...